Умер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Буквально только что пришла печальная новость о смерти актера с мировой славой – Жан-Поля Бельмондо. О трагическом известии на своей странице в "Твиттере" сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката артиста. Что именно стало причиной смерти звезды, пока неизвестно.

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Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Впервые на больших экранах он появился в 1956 году. Артист прожил богатую творческую жизнь и стал одним из самых узнаваемых актеров Европы. В фильмографии Бельмондо около сотни картин. Наибольшую известность актеру принесли такие картины, как "На последнем дыхании", "Профессионал", "Стависки", "Человек и его собака" и другие.

В 2001 году артист пережил тяжелый инсульт, после чего вынужден был прекратить карьеру. Почти семь лет спустя Беельмондо вернулся на съемочную площадку, но уже в 2015 году заявил об окончании кинокарьеры. Впрочем, впоследствии артист передумал и готов был вновь рассматривать предложения режиссеров.

Жан-Поль Бельмондо не раз становился становился лауреатом престижных кинопремий. В 2016 году актер получил "Золотого льва" за большой вклад в мировой кинематограф.