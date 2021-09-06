Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью

Примадонна российской эстрады стала лысеть. Алла Пугачева шокировала внешним видом.

Главная певица страны Алла Пугачева до сих пор остается привлекательной женщиной, хотя годы заметно сказались на ее внешности. Невооруженным глазом видно, что 72-летняя артистка прибегала к пластической хирургии, не желая мириться с обвисшей кожей и глубокими морщинами. Но как бы ни старалась Алла Пугачева бороться с неизбежным, ресурсы ее организма оказались не бесконечными. Стало известно, что голова Примадонны покрылась проплешинами.

Пышная шевелюра давно стала визитной карточкой Примадонны. На советской эстраде артистку мгновенно узнавали не только по голосу, но и по волосам. Благодаря эффектным прическам, Алла Пугачева получала огромное количество комплиментов, поэтому нередко она носила и парики. Сейчас Примадонна уже не может похвастаться безупречностью локонов. На семейной прогулке она забрала несколько прядей в хвост и обнажила свои лысины.

Кадр с покрытой проплешинами звездой появился в фан-аккаунте ее дочери Лизы. Пользователи Сети неприятно удивились, увидев несовершенства Примадонны в области ушей. Некоторые с огорчением признали, что Алла Пугачева стареет так стремительно, что стало страшно смотреть на ее фото. "Что на голове?", "Эх, вернуть бы Аллусе лет 30", — выразился народ в комментариях.