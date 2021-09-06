"Спасайте свои семьи!": Азиза врезала распустившим языки россиянам

Недавно в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" гости горячо обсудили жизнь избранника артистки Алессандро Лортэ. В программе выяснилось, что мужчину зовут Александр Соколов, и он родом из Липецка, а в Италию переехал вместе с семьей.
Некоторые предположили, что он не любит певицу Азизу, а женился из-за меркантильных интересов. Досталось и матери Алессандро – Людмиле. Женщину заподозрили в махинациях с недвижимостью.
Исполнительница же убеждена, что ее мужа и его родню оклеветали. Азиза доверяет семье супруга и не понимает, почему именно сейчас "доброжелатели" принялись ее спасать, – тогда, когда она по-настоящему счастлива.
Знаменитость призвала поклонников угомониться и спасать себя и свои души. "Спасайте свои семьи!", – заявила артистка. Певица подчеркнула, что ей никто не помогал, когда это было действительно необходимо – начиная с 1991 года. Отметим, что скоро певица Азиза с мужем собираются сыграть еще одну свадьбу – уже в Италии.
Напомним, певица Азиза вышла впервые замуж в августе этого года. Теперь артистка мечтает о рождении ребенка. Звезда и итальянский ресторатор уже договорились о суррогатном материнстве.
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