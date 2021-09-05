Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой

Музыкальный критик внезапно поддержал вокалистку.

На минувшей неделе певица Азиза пошла под венец. Ее избранником стал Алессандро из Италии, у которого, как позже выяснилось, при появлении на свет было совсем другое имя – Александр Соколов. Родом первый официальный супруг вокалистки из Липецка.

Решение Азизы связать себя узами брака за пару лет до 60-летнего юбилея многие представители российского шоу-бизнеса приняли в штыки. Также вокалистку критикуют за желание завести детей – для этого Азиза уже нашла суррогатную мать.

Например, певица Ирина Салтыкова, назвала свадьбу коллеги по цеху "глупым поступком". Кроме того, артистка намекнула, что становиться матерью Азизе уже поздновато.

За 57-летнюю новобрачную заступился известный музыкальный критик Сергей Соседов. Обозреватель заявил, что любовь можно проживать в любом возрасте и в этом вопросе не существует правил. То, что является табу для одних людей, может стать большим счастьем для других. Азиза и ее избранник поставили штампы в паспортах – это абсолютно нормально, однако эти печати ничего не гарантируют, рассудил Соседов.

Сергей поддержал идею Азизы завести детей. В пример критик привел счастливое семейство Галкиных-Пугачевых. Сергей подчеркнул, что Азиза всегда хотела ребенка, но жизнь не дала ей возможности стать матерью.

По словам Соседова, оценивая поступки других людей, нельзя судить по себе. Необходимо учитывать обстоятельства, в которых участники ситуации оказались.

"Глупо высказывать свои суждения о том, что это глупо", – вмазал Салтыковой Соседов.