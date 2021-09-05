Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
"Уберите этот кошмар": жуткое фото дочери Долиной с огромными зубами шокировало россиян
партнеры
Воскресенье
5 сентября
Лента новостей
17:24
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
17:22
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
16:47
Кушанашвили бросился спасать Ивлееву от Элджея
16:36
Оставивший полумертвую жену Шаляпин бросился в церковь: Ставлю свечки
16:32
Гузеева дала по рукам вцепившимся в ее грудь негодяям
16:27
Шишкова врезала новой любовнице Тимати
15:52
Отмечающие Новый год Арзамасова и Авербух оставили сына бабушке
15:12
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
15:09
Молодая жена бросила звезду ситкома "Счастливы вместе" Логинова
14:25
Басков сдружился с женой спонсирующего его приятеля-пенсионера: рестораны и дорогие подарки
14:16
"Ты мое бесконечное счастье": Богомолов обратился не к Собчак
13:50
"Достойны только доедать": Орлова унизила любовниц женатых мужчин
13:45
"Осталось жить часа два": медик огорошил слегшего от удара Добронравова
13:13
Во Дворце Независимости выставили картину с вооруженным Лукашенко
13:08
Ефремов из тюрьмы помогает бывшей жене справиться с большим горем
13:01
"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой
12:31
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
12:24
"Ищешь внимание на стороне?": Ковальчук взбудоражила общественность откровенной фотографией
12:21
"Висит уже": показавшую себя без прикрас Рудковскую распекли за плоский зад
11:52
"Где раньше прятала такие прелести?": Бузова возбудила народ задорными сосками
11:45
"Я много лет уже хожу под эту елочку": Волочкова сообщила о чудодейственных свойствах собственной мочи
11:17
"Это ужасно лицезреть": половой орган Фоменко всполошил россиян
10:58
Володин обозначил самые важные законы в сфере защиты животных: Было делом принципа
10:55
Жуткие симптомы: Кристина Асмус находится в критическом состоянии
10:53
Пугачева тайно встретилась с Шатуновым за спиной у мужа
10:45
Бородина наехала на Бузову: **** голая на весь экран
08:37
Малиновский показал райскую жизнь с Лазаревым
06:02
Натали поделилась рецептом своего коронного салата
03:25
День святого Луппа: народные приметы в православный праздник 5 сентября
01:37
"Стала открытая и доступная": разведенка Бородина пошла вразнос
23:06
Пенсии не хватало на еду: почему популярная советская актриса Тамара Носова умерла в нищете
20:23
Стремительно худеющую звезду Comedy Woman просят остановиться: Уходит женственность
17:53
Бросивший детей на престарелую жену Галкин сбежал в лес
17:41
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
17:05
Вашингтону и Берлину проще принимать решения по СП-2 без Киева – экс-глава МИД Украины Климкин
17:03
Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой
16:11
"Пела пропитым голосом": разъяренный Разин вылил на Успенскую ушат помоев
15:28
Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!
15:06
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
14:18
Счастливая Собчак заикнулась о достоинстве Богомолова: Отдельная величина
13:54
Западу не интересны проблемы Украины – Москаль
13:50
Хабенский и Пореченков отказались иметь дело с театром
13:03
Вскрылась правда о скандале Пугачевой с сестрами Зайцевыми
12:58
"Моя семья – пример того, как я не хотела бы жить": Ивлеева плюнула в родню
12:21
"Эта любовь самая честная": Цискаридзе провел отпуск в объятиях молодых красавцев
12:19
"У Алеши есть папа": Алиса Гребенщикова назвала имя настоящего отца ее ребенка
12:11
Ургант высмеял прилипшую к Николаеву Королеву: Выглядит как секс-работник
11:54
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
11:40
Прохор Шаляпин потерял миллионы после женитьбы
10:58
Писатель Прилепин: России нужно выступить реальным противовесом США
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Недолго фраер тосковал": едва похоронивший жену Норкин побежал в загс с новой пассией
Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой
"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой
"Убито в хлам": перекошенную Муцениеце сравнили с Карпович
"Чтоб у тебя так стоял, как я стою на пуантах!": мужик запустил руку в грязные трусы Волочковой
Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой

Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой

Музыкальный критик внезапно поддержал вокалистку.
прочитано 86 раз

На минувшей неделе певица Азиза пошла под венец. Ее избранником стал Алессандро из Италии, у которого, как позже выяснилось, при появлении на свет было совсем другое имя – Александр Соколов. Родом первый официальный супруг вокалистки из Липецка.

ПО ТЕМЕ

Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!

"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе

 Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Решение Азизы связать себя узами брака за пару лет до 60-летнего юбилея многие представители российского шоу-бизнеса приняли в штыки. Также вокалистку критикуют за желание завести детей – для этого Азиза уже нашла суррогатную мать.

Например, певица Ирина Салтыкова, назвала свадьбу коллеги по цеху "глупым поступком". Кроме того, артистка намекнула, что становиться матерью Азизе уже поздновато.

За 57-летнюю новобрачную заступился известный музыкальный критик Сергей Соседов. Обозреватель заявил, что любовь можно проживать в любом возрасте и в этом вопросе не существует правил. То, что является табу для одних людей, может стать большим счастьем для других. Азиза и ее избранник поставили штампы в паспортах – это абсолютно нормально, однако эти печати ничего не гарантируют, рассудил Соседов.

Сергей поддержал идею Азизы завести детей. В пример критик привел счастливое семейство Галкиных-Пугачевых. Сергей подчеркнул, что Азиза всегда хотела ребенка, но жизнь не дала ей возможности стать матерью.

По словам Соседова, оценивая поступки других людей, нельзя судить по себе. Необходимо учитывать обстоятельства, в которых участники ситуации оказались.

"Глупо высказывать свои суждения о том, что это глупо", – вмазал Салтыковой Соседов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Певица Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2021, 17:22 Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Наталья Невеста Покойника
Пожаловаться Ответить
Салтыкова перед тем как других учить пусть на свою жизнь посмотрит. Мужа ругает по всякому, а от фамилии его раскрученной почему то не отказывается.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин потерял миллионы после женитьбы

Певцу пришлось подписать контракт
Шоу-бизнес

Салтыкова смачно приложила вышедшую замуж Азизу: Глупый поступок!

Певица не рада за коллегу

Шоу-бизнес

Ургант высмеял прилипшую к Николаеву Королеву: Выглядит как секс-работник

Снимок показали в эфире популярного шоу
Шоу-бизнес

"У Алеши есть папа": Алиса Гребенщикова назвала имя настоящего отца ее ребенка

Актриса написала злобный пост в "Инстаграм"

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

СК возбудил дело: жительницу Нижегородской области заперли в подвале и насиловали
В подмосковной Истре суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство
В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+