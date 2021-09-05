Оставивший полумертвую жену Шаляпин бросился в церковь: Ставлю свечки

Вокалист Прохор Шаляпин ищет помощи у Всевышнего.

Недавно певец Прохор Шаляпин неожиданно для всех женился в Лас-Вегасе. 37-летний вокалист взял в супруги 42-летнюю миллионершу из Канады Татьяну Клаудию Девис. Не успели отзвучать свадебные колокола, как случилось страшное – новоиспеченная жена российского артиста оказалась в американской больнице с коронавирусной инфекцией.

Оказалось, что легкие Татьяны Клаудии поражены на 80%. Женщину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.

По словам Шаляпина, состояние его избранницы остается тяжелым. Медики не дают никаких прогнозов. Безутешный Прохор, находясь вдали от любимой, не знает, что предпринять. Тревога за Девис заставила Шаляпина бегом броситься в церковь.

"Молюсь за нее и ставлю свечки о здравии", - сказал вокалист, общаясь с журналистами.

Прохор подчеркнул, что Татьяна Клаудия уже неделю находится в реанимации. Отключать от аппарата ИВЛ и выводить ее из медикаментозного сна врачи пока не планируют.

Отметим, на днях Прохор Шаляпин объяснил, почему оставил полумертвую супругу и вернулся в Россию. Как оказалось, в Москве знаменитость ждала работа: съемки клипов и участие в программах. "Толку в США от меня все равно нет", – рассуждает Прохор. Как оказалось, вокалиста не пускают в палату к супруге из-за ковида. Шаляпин отметил, что приедет к жене, когда та "оклемается".