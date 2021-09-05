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Шоу-бизнес
"Я много лет уже хожу под эту елочку": Волочкова сообщила о чудодейственных свойствах собственной мочи

"Я много лет уже хожу под эту елочку": Волочкова сообщила о чудодейственных свойствах собственной мочи

Что естественно, то не безобразно, считает Анастасия Волочкова.
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Недавно бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова угодила в большой скандал. Артистка справила малую нужду под деревцем в своем саду. Момент, когда балерина натягивала портки на голый зад, из окна своего дома засняла соседка. Женщина, уставшая от выходок Анастасии, передала получившийся снимок журналистам.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Фото стало резонансным. Дошло до того, что писающую Волочкову обсуждали в эфире шоу "Пусть говорят" Первого канала.

Выход программы балерина прокомментировала в личном инстаграм-аккаунте. По словам Анастасии Волочковой, то, что ее голую попу обсуждают на федеральном канале, вызывает у нее смех.

Артистка отметила, что скандальный снимок был сделан по заказу недоброжелателей, с которыми теперь будут разбираться ее адвокаты. Волочкова подчеркнула, что постоянно справляет нужду на своем участке, но ранее это не было проблемой для ее соседей. Кроме того, ее моча имеет чудодейственные свойства – растения от этой жидкости становятся только сильнее.

"Я много лет уже хожу под эту елочку, и никто не жаловался, елочка, кстати, стала еще лучше расти", – сказала как отрезала знаменитость.

Анастасия добавила, что снимком ее обнаженных ягодиц злоумышленники пытаются отвести внимание от своих действий. Волочкова подчеркнула, что в поселке, где расположен ее дом, творится беспредел. Дескать, в населенном пункте появилось незаконное ТСН, которое собирает деньги с жителей и кладет к себе в карман. Организация, считает балерина, занимается мошенничеством.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2021, 11:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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