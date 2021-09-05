Пугачева тайно встретилась с Шатуновым за спиной у мужа

"Ласковый май" был особенно популярен как раз в 80-е. Творчество мальчика из детдома покорило весь Советский Союз, а его песни звучали "из каждого утюга ". К 90-м звезда группы Юрий Шатунов стал задумываться о сольной карьере. Не обошлось это без внимания Аллы Пугачевой. Примадонна в тайне от всех приехала к Шатунову в сочинские апартаменты. О встрече не знал даже супруг королевы российской эстрады.
В эфире шоу "Привет, Андрей!" солист "Ласкового мая" вспомнил этот эпизод. Музыкант решил обсудить с Аллой Борисовной перспективы сольных выступлений. Первый вопрос Примадонны был о музыкальных инструментах. Выяснилось, что Шатунов играет на гитаре, барабанах и гармошке. Именно гармошка пришлась по вкусу Пугачевой, она попросила продемонстрировать умения. Музыкант не растерялся и представил Алле Борисовне собственные матерные частушки. По мнению Шатунова, это была "проверка боем", и он ее успешно прошел.
Юрий Шатунов исполняет свои частушки до сих пор, правда не для широкой публики. Однако в программе "Привет, Андрей!" он исполнил парочку самых "безобидных". Зрители несколько раз просили музыканта выйти на бис.
Сейчас экс-солист "Ласкового мая" ведет войну с продюсером коллектива Андреем Разиным. Бывшие коллеги сильно поссорились, между ними продолжается борьба за права на исполнение хитов группы. На одном из последних слушаний Шатунову запретили петь на концертах "Белые розы" и "Седую ночь".
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