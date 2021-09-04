Вскрылась правда о скандале Пугачевой с сестрами Зайцевыми

В шоу "Секрет на миллион" близняшки Зайцевы раскрыли сокровенные тайны.

Дуэт стал известен зрителям еще в 70-е, но популярность "Сестры Зайцевы" получили в 90-е. Причем слава настигла артисток с легкой руки Филиппа Киркорова. Их песня "Сестра" завоевывала хит-парады. В то время артистки были в приятельских отношениях с Аллой Пугачевой, но в результате скандала их дружба прекратилась.

Детство Татьяны и Елены прошло в ГДР, там работал их отец. Позже Елена вышла замуж и уехала в Германию, но вскоре вернулась. В России она стала женой бизнесмена, который продюсировал "Сестер Зайцевых". Позже Татьяна и Елена стали владелицами казино, но из-за скандала продали свою долю и уехали в США.

Общественность снова заговорила о Татьяне и Елене Зайцевых в 2010 году, когда они появились на программе "Пусть говорят". Сестры оказались защитницами бездомных животных. Позже они снова появились на ток шоу, посвященном смерти мальчика от стаи бездомных собак. Зайцевы выступали против отстрела животных.

Ранее в эфире программы "Судьба человека" Татьяна Зайцева рассказывала о своем первом браке. Артистка поделилась, что вышла замуж не по любви. А также очень тяжело переживала разлуку с сестрой. Татьяна вышла замуж за Юрия Черенкова, когда Елена уехала на ПМЖ в Германию. В браке родился сын Алексей, который трагически погиб в 2015 году.