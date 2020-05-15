"Блудствовать не хотела": известная певица призналась в связи с Чаком Норрисом

Елена сообщила ведущему, что у нее был роман с голливудским актером. Женщина отметила, что познакомилась со звездой благодаря супругу Татьяны, который владел казино в Москве. Ник Виссоковский и Чак Норрис были партнерами по бизнесу. Именно муж сестры представил девушку знаменитости.
Артистки в эфире программы "Судьба человека" признались, что сняли клип с участием голливудского плейбоя. Елена заявила, что Чак очень красиво ухаживал, однако она не верила в искренность его чувств. Певица посчитала, что такой мужчина не создан для семьи.
Также ее смущало, что вокруг актера всегда вились поклонницы. Да и сам артист был не прочь провести время с восторженными фанатками. Такое положение дел не устраивало Елену.
"Блудствовать я просто не хотела", – заявила Зайцева в эфире шоу "Судьба человека".
Отношения продлились недолго, но женщина вспоминает о них с теплотой. Она добавила, что спустя некоторое время у Чака Норриса родились близнецы. Елена не без гордости сообщила, что голливудский актер иногда показывает клипы сестер Зайцевых своим детям.
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