Королева ответила на просьбу Азизы поделиться яйцеклеткой

Наташа Королева очень хочет, чтобы у Азизы и ее молодого супруга все получилось.

В последние дни на телевидении активно обсуждается признание, которое Наташа Королева сделала на программе "Секрет на миллион". Певица рассказала, что у нее есть внебрачная дочь, которую родила суррогатная мать с помощью ее яйцеклетки. Многие не одобрили поступок звезды, но Азиза активно поддержала коллегу. В одной из программ 57-летняя певица даже призналась, что она и сама с радостью бы обратилась за помощью к Наташе Королевой в данном вопросе.

Азиза уже не может сама иметь детей, однако они с супругом мечтают о потомстве. В кандидатуре Королевой артистка не сомневается, поэтому готова "упасть ей в ноги", если у певицы еще найдется должным образом сохраненная яйцеклетка.

В комментарии "Собеседнику" Наташа Королева решилась очень осторожно ответить на просьбу коллеги. Певица отметила, что желание Азизы прекрасно и она от души желает, чтобы у супругов все получилось. К тому же, в современном мире есть уникальные технологии, которые помогают стать родителями даже тем людям, которым ставят диагноз бесплодие.

На стороне тех, кто поддержал Наташу Королеву, оказалась и известный дизайнер Аника Керимова. Женщина уверена, что певица совершила благое дело, за которое ее нужно хвалить, а не осуждать. Благодаря жене Тарзана в мире растет замечательная малышка, которая, по мнению Керимовой, очень красива и должна стать очень счастливой. Дизайнер даже готовит платье в подарок для дочки звезды и обязательно передаст его любящей матери при встрече.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как юрист оценил шансы Наташи Королевой вернуть себе внебрачную дочь.