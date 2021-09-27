"Я бы в ноги упала": мечтающая о детях Азиза обратилась к Королевой

Азиза своевременно не задумалась о сохранении своих яйцеклеток, как это сделала Наташа Королева.

Вся страна продолжает пребывать в шоке от скандального признания жены Тарзана. На программе "Секрет на миллион" Наташа Королева рассказала, что подарила свою яйцеклетку паре знакомых геев, в результате чего у нее появилась дочь. Накануне знаменитости собрались обсудить этот вопрос в студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Была среди присутствующих и певица Азиза, для которой тема деторождения сейчас стала очень актуальной.

57-летняя исполнительница недавно вышла замуж за молодого избранника. Пара мечтает о ребенке, однако сама Азиза уже вышла из детородного возраста. Певица не была так дальновидна как ее коллега по сцене и вовремя не сохранила свои яйцеклетки. Она уже обратилась с просьбой о донорском материале к своим племянницам, однако получила отказ.

В студии "Звезды сошлись" Азиза узнала о том, что у Наташи Королевой есть еще сохраненные яйцеклетки. Певица призналась, что для нее это был бы прекрасный шанс, так как она хотела бы знать, кто будет биологической матерью ее ребенка.

"Если бы я знала, что у Наташи где-то хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала," – призналась Азиза.

Ведущие программы уверили Азизу в том, что Королева обязательно посмотрит шоу, и предложили обратиться к ней прямо из студии. Азиза так и сделала: звезда заявила, что она была бы счастлива, если бы это только было возможно. При желании Королевой Азиза готова сохранить все в тайне.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что раскрывшую свой секрет Наташу Королеву осыпали проклятиями.