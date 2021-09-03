Поборовшего рак Янковского застали с красотками без жены

Филипп Янковский выбрался в МХТ им. А.П. Чехова.



В театре состоялся сбор труппы. На представлении программы нового сезона был замечен Филипп Янковский. Актер расположился в зале рядом с коллегами Паулиной Андреевой и Светланой Устиновой. А вот свою супругу Оксану Фандеру он с собой не взял.

Дело в том, что звезда давно живет за городом и почти не посещает светские мероприятия. Филипп Янковский выбрал для выхода белую рубашку, синие брюки и кожаную куртку.

Некоторые заметили, что артист стал выглядеть лучше – его худоба уже не смотрится как болезненная. Всем своим видом Филипп Янковский показывал, что находится в прекрасном расположении духа, и у него все хорошо.

Напомним, несколько лет назад знаменитость поборола рак. Онкологическое заболевание у артиста выявили после смерти отца — Олега Янковского. Актер скончался от рака 12 лет назад. Филипп Янковский долго лечился: он прошел несколько курсов химиотерапии. К счастью, он смог победить коварный недуг.

С Оксаной Фандера актер в браке уже три десятка лет. У супругов есть сын Иван и дочь Лиза.

