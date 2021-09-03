Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы

Только недавно страна радовалась за Прохора Шаляпина – он наконец-то обрел семейное счастье. Но вскоре после свадьбы 42-летняя жена-миллионерша певца Татьяна Дэвис попала в больницу – у нее диагностировали коронавирус. Оказалось, что легкие поражены на 80%, она не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату ИВЛ. И пока она не может узнать о том, что случилось в далекой Москве с ее благоверным...

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