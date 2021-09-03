Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы

Несчастье с певцом случилось в центре Москвы. Именно тут сегодня снимается шоу-проект Чемпиона мира по дзюдо Алексея Леденева "Дзюдо со звездами". В нем уже участвовали иллюзионист Сергей Сафронов, ведущий Андрей Малахов, шоумен Рустам Солнцев. Героем очередного выпуска стал певец Прохор Шаляпин.
Правда, его выход на татами закончился печально – Алексей Леденев просто задушил его... Инцидент произошел случайно – Леденев не рассчитал, показывая удушающий болевой прем на шею. В итоге Шаляпин потерял сознание.
Но его успели откачать...
"Я чуть переборщил, – признался "Дни.ру" Леденев. – И Прохор просто отключился – так бывает. Но нашатырный спирт привел его в чувства".
По словам Алексея, среди звезд много желающих поучаствовать в этом довольно экстремальном проекте. "Они все готовятся, разминаются, я показываю им правильную технику, – рассказал Леденев. – Но все рано казусы случаются".
Среди тех, кого Алексей теперь хотел бы видеть в своем проекте, он называет Моргенштерна, Филиппа Киркорова, Ксению Собчак, Анну Семенович, Рамзана Кадырова и даже Владимира Путина. Правда, с последними двумя точно лучше не переборщить и не использовать удушающих приемов. А безопаснее сдаться до начала боя...
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