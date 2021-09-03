Ланская с младенцем в руках ошарашила народ

Сегодня ночью на известную актрису нахлынули трогательные воспоминания. Дело в том, что шесть лет назад в эту ночь она тоже не спала, а готовилась к рождению сына. Уже тогда Валерия Ланская понимала, что с его приходом ее собственная жизнь очень сильно изменится. Так и случилось.
Расчувствовавшаяся актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте подборку снимков с малышом и рассказала, что материнство стало для нее величайшим счастьем. Сын Артемий сделал звездную мать очень сильной и очень уязвимой одновременно.
На снимках, размещенных актрисой, безумно счастливая Ланская запечатлена с малышом на руках и с любимым мужем – продюсером Стасом Ивановым, который подарил ей главное чудо в ее жизни. Артистка поблагодарила супруга и выразила уверенность в том, что их общий наследник и впредь будет их только приятно удивлять.
Поклонники актрисы пришли в восторг от прекрасных кадров из семейного архива знаменитости. Ошарашенные откровениями звезды пользователи в комментариях поздравили счастливых родителей, отметили, что мальчик растет настоящим красавцем, и пожелали наследнику актрисы всего самого наилучшего.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Валерия Ланская бесится из-за откровенной халтуры.
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