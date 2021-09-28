"Нюансов масса": юрист оценил шансы Королевой вернуть внебрачную дочь

Сенсационное признание Наташи Королевой не дает покоя поклонникам певицы.

Появление 48-летней звезды в программе "Секрет на миллион" наделало много шума. Одни фанаты осуждают женщину за необдуманный поступок, другие утверждают, что все это лишь пиар, и за внебрачную дочь женщина выдала ребенка подруги. Однако помимо праздных споров, есть у этого дела и юридическая сторона. Известный адвокат Андрей Алешкин считает, что девочку можно вернуть, если Наташа Королева действительно является ее биологической матерью.

В комментарии "КП" правозащитник объяснил, что заключенное прежде соглашение можно расторгнуть. Для этого нужны веские основания. Например, необходимо подготовить заключения экспертов, посмотреть, в каких условиях живет ребенок, выяснить, как было оформлено согласие на медицинское вмешательство.

"В общем, нюансов масса," – подытожил юрист.

Кроме того, весомым козырем страдающей в разлуке с дочерью певицы является неосведомленность ее мужа. По российскому законодательству имплантация эмбриона возможна лишь с письменного согласия официального супруга. Если Глушко ничего не знал о произошедшем вплоть до той самой программы, то он в силах помочь Королевой вернуть ребенка.

Алешкин подчеркнул, что он готов взяться за это дело, если певица вдруг решит забрать дочь. Судиться придется в США и процесс будет небыстрым, однако у артистки есть большие шансы на успех.

Ранее Наташу Королеву предупредили о возможных проблемах от внебрачной дочери.