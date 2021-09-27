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Шоу-бизнес
"Может претендовать на наследство": Королеву предупредили о проблемах от внебрачной дочери

"Может претендовать на наследство": Королеву предупредили о проблемах от внебрачной дочери

Адвокат Нарек Костанян высказался о возможных в будущем юридических проблемах у Наташи Королевой.
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Два года артистка скрывала от близких то, что отдала свою яйцеклетку другу-гею, живущему в США. Теперь за границей у нее подрастает дочь. Эта история произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее обсудили в студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

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Адвокат отметил, что Наташа Королева вряд ли уже сможет забрать наследницу себе. Эксперт заявил, что по законодательству мать-донор в юридическом смысле "никто". А вот суррогатная родительница, которая выносила, ребенка, может отстаивать свои права на дитя.

Кроме того, Нарек Костанян добавил, что в будущем дочь может претендовать на имущество Наташи Королевой. У девочки есть право на наследство метри-донора. Чтобы доказать свое родство с исполнительницей, ей нужно будет всего лишь сделать тест ДНК.

Отметим, что после обнародования своей тайны о внебрачной дочери звезда подверглась жесткой критике. К слову, муж Наташи Королевой Сергей Глушко и другие ее близкие пришли в шок, узнав обо всем. Кроме того, ранее стало известно, что знаменитость продала свою яйцеклетку за 175 миллионов рублей.

Как писали "Дни.ру", Наташа Королева рассказывала, что "прошла через ад", несколько раз потеряв ребенка. У звезды эстрады случались выкидыши.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 19:04 Источник: "Звезды сошлись" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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