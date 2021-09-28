"Все было вырезано": Наргиз раскрыла страшную причину ненависти к мужчинам

Наргиз Закирова обратилась к поклонникам с признанием о том, почему считает Малахова и Фадеева проститутками.

После ухода из лейбла MALFA Наргиз Закирова начала войну против своего бывшего продюсера Максима Фадеева. Она публично обвиняла его и до сих пор продолжает обливать помоями.

На днях в эфире "Россия 1" показали передачу "Привет, Андрей!" с ведущим Андреем Малаховым. Среди участников передачи был дядя Наргиз Фарух Закиров.

В своем "Инстаграм" певица пожаловалась поклонникам, что кусок программы, в котором дядя рассказывал о ней, был нагло вырезан. "Все было вырезано", – с досадой отметила певица.

О случившемся дядя Наргиз Закировой рассказал сам. Он был шокирован тем, как поступили продюсеры программы при монтаже, ведь он так долго рассказывал о Наргиз и ее творчестве.

После этого Наргиз Закирова образно назвала Андрея Малахова и Максима Фадеева проститутками. При этом она завуалированно обратилась к своему бывшему продюсеру, намекая, что именно он является заказчиком травли, устроенной в СМИ против нее.

"Вы и Андрей являетесь самыми яркими представителями древнейшей профессии. Ну а так как ваш заказчик является просто гуру в сфере этой деятельности, поэтому работает у вас все замечательно", – сказала Наргиз Закирова на кадрах своего видеообращения.

Ранее "Дни.ру" писали, что Наргиз Закирова рассказала о ненависти к мужчинам. Она призналась, что именно от них она постоянно получает под дых.