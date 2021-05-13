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Шоу-бизнес
"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин

"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин

Наргиз Закирова призналась, что в России ее неоднократно притесняли именно представители мужского пола.

Продолжение: "Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз
прочитано 388 раз

Эпатажная певица уже не раз становилась участницей различных скандалов. Судя по всему, женщине уже очень надоели нападки представителей российского шоу-бизнеса. Наргиз Закирова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте гневный пост, в котором призналась за семь лет ее пребывания в стране воюют с ней исключительно мужчины.

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Артистка написала, что "мужики всех профессий, цветов и конфессий", среди которых есть и бараны, и ораторы, и осьминоги, и единороги, и прочие не самые приятные личности вдруг увидели в ней вселенскую опасность и затеяли войну. При этом больше всего выступают те представители сильного пола, которые даже не знакомы с самой Наргиз. Среди таковых певица упомянула фамилии Соседова, Охлобыстина, Кушанашвили.

Женщина подчеркнула, что больше не будет мириться с клеветой. С помощью юристов и правоохранительных органов она намерена отстаивать свою честь и достоинство. Звезда предостерегла всех желающих от распространения баек о ней и завила, что больше не потерпит ни одного слова в свой адрес, не подкрепленного доказательствами.

Напомним, что не так давно Наргиз Закирова уже заявляла в полицию о клевете в свой адрес, после чего было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 14:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость736126
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Откуда у эт ой Наргиз взялись честь и достоинство ? На чем выросли-то вдруг на старости лет ?
1

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