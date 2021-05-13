"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин

Эпатажная певица уже не раз становилась участницей различных скандалов. Судя по всему, женщине уже очень надоели нападки представителей российского шоу-бизнеса. Наргиз Закирова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте гневный пост, в котором призналась за семь лет ее пребывания в стране воюют с ней исключительно мужчины.
Артистка написала, что "мужики всех профессий, цветов и конфессий", среди которых есть и бараны, и ораторы, и осьминоги, и единороги, и прочие не самые приятные личности вдруг увидели в ней вселенскую опасность и затеяли войну. При этом больше всего выступают те представители сильного пола, которые даже не знакомы с самой Наргиз. Среди таковых певица упомянула фамилии Соседова, Охлобыстина, Кушанашвили.
Женщина подчеркнула, что больше не будет мириться с клеветой. С помощью юристов и правоохранительных органов она намерена отстаивать свою честь и достоинство. Звезда предостерегла всех желающих от распространения баек о ней и завила, что больше не потерпит ни одного слова в свой адрес, не подкрепленного доказательствами.
Напомним, что не так давно Наргиз Закирова уже заявляла в полицию о клевете в свой адрес, после чего было возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Одинокий
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Смотрите холостяк с Тимати?