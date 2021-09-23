"Это дно!": Продавшую ребенка геям Королеву осыпали проклятиями

Громкое заявление певицы на шоу "Секрет на миллион" ударило по ее имиджу. Наташа Королева обзавелась дурной репутацией.

Народ не перестает обсуждать историю о том, как Наташа Королева отдала свою яйцеклетку гей-паре из Канады. Примечание о том, что за дочь звезда получила криптовалюту, всполошило россиян не на шутку. После шоу "Секрет на миллион" на артистку обрушился шквал критики. Многие не могут поверить в то, что Наташа Королева так легко отказалась от своей плоти и крови в пользу материальных благ.

Как бы ни пыталась звезда отвлечь поклонников другой информацией о себе, злопыхатели мощно атакуют ее проклятиями и ругательствами. В инстаграм-аккаунте певицы разразилась бурная дискуссия о том, как плохо поступила Наташа Королева. Практически в один голос пользователи Сети решили, что женщина продала свое дитя, а не сжалилась над бессильными гомосексуалистами.

Россияне взывают к совести Наташи Королевой и требуют ее признать свою ошибку. "Получается, продала свою дочку! Кошмар!", "Это просто ужасно. Видимо, поэтому Боженька и наказал тебя, не дав больше ребенка", "Это выше моего понимания!", "Это или ума нет, или наглость!", "Продать ребенка геям? Это дно!", "Вырастет дочь, проклянет ее", "И еще хвалится! Безнравственная баба", — заявили комментаторы.

Напомним, наследник Наташи Королевой появился на обложке журнала в пугающем виде. Народ решил, что певица и ее муж-стриптизер вместо сына вырастили подобие женщины.