Психолог раскусила отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву

Певица ранее признавалась, что не раз пыталась завести еще детей помимо сына Архипа, но каждый раз ничего не получалось. Недавно звезда ошарашила публику заявлением, что отдала свою яйцеклетку товарищу, который не может стать отцом естественным путем, поскольку находится в гомосексуальных отношениях со своим возлюбленным.
По мнению психолога, Наташа Королева хочет родить супругу Сергею Глушко ребенка сама, поэтому и не прибегает к услугам суррогатной матери. 48-летней знаменитости важно именно выносить собственного наследника.
При этом Наталья Георгиева считает, что поступок артистки в отношении друга говорит о том, что у нее очень сильные архетипические корни женского характера. Певице присущи доброта, готовность делиться и протянуть руку помощи.
В том, что исполнительница получила за свою яйцеклетку 175 миллионов рублей, эксперт не видит ничего предосудительного, передает 5-tv.ru. Как писали "Дни.ру", ранее Наташа Королева рассказала, что "прошла через ад", несколько раз потеряв ребенка. Несколько раз у звезды эстрады случались выкидыши.
Популярные темы форума
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу