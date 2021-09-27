На кого похож рожденный чужой женщиной сын Рудковской

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко исполнился год.

Год назад в семье музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появился на свет младший сын Арсений. Мальчика родила суррогатная мать, так как у самой Яны не было возможности зачать. Об этом не раз говорила сама Рудковская.

В своем "Инстаграм" Рудковская тепло поздравила малыша и показала семейное фото, на котором предстала вместе со своими домашними сидя на полу. Перед ними стояла огромная корзина с голубыми махровыми гортензиями. В руках Евгений Плющенко держал огромную связку воздушных шаров с гелием.

Поклонники поздравили маленького сына Рудковской с важным днем. Они отметили, что мальчик очень похож на свою звездную мать.

Кто-то намекнул, что у ребенка пока не такой насыщенный график, как у его старшего брата. Некоторые считают, что Рудковская перегружает Гном Гномыча (Сашу) изнурительными тренировками.

"Арсюша, с днем рождения! Слушайся маму и папу! Яна Александровна, я поздравляю вашего сына"; "Мамин сыночек"; "Держись, малыш, пока у тебя есть детство", – написали фанаты.

Все члены семьи были одеты в наряды голубых тонов. Некоторые раскритиковали Яну Рудковскую за ее любовь к брендам и за то, что она так вычурно ими пользуется. Фанаты заметили, что продюсер постоянно в последнее время носит костюм от известного бренда.



"Все, что было в ЛУИ, мы уже купили"; "Осталось на лбу написать"; "А почему вы опять в пижаме??" – отметили фолловеры.