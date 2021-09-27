Бородина плюнула в неспособного Манукяна

Ксения Бородина получила приглашение участвовать в шоу "Ледниковый период".

Телеведущая уже приступила к активным тренировкам. Однако она еще не рассказала подписчикам, кто стал ее партнером по программе. Ксения Бородина продолжает сохранять интригу и показывает в Сторис лишь руки или ноги фигуриста.

Вместо того, чтобы просто раскрыть секрет, ведущая "Дома-2" предложила своим подписчикам самим попробовать догадаться, кто именно стал ее партнером по проекту. В ответ Ксения получила догадки о том, что пару ей составил Давид Манукян, который прекрасно танцует. Такое предположение очень возмутило телеведущую и она даже решила высказаться на эту тему, сгоряча плюнув в музыканта.

"Как вы можете писать Дава?!" – поинтересовалась ведущая.



Брюнетка подчеркнула, что не понимает, как вообще можно было такое предположить, ведь рэпер не является профессионалом, он не выигрывал Олимпиад. Очевидно, по мнению Ксении, Дава по своим способностям не может даже сравниться с ее истинным партнером. Бородина напомнила, что сам смысл проекта заключается в совместном катании профессионала и того, кто таковым не является. При этом возмущенная телеведущая так и не назвали имени фигуриста, доставшегося ей в пару.

Отметим, что брюнетку и раньше приглашали участвовать в "Ледниковом периоде", однако она отказывалась, понимая, как много нужно для этого времени и какой это адский труд. Тем не менее, в этом году Ксения Бородина все же решилась попробовать свои силы в покорении льда.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что всплыло фото Ксении Бородиной в объятиях мускулистого красавца.