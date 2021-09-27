Рыдание: причиной несчастья с перевернувшейся Тодоренко стал неоправданный риск

10 декабря 2015 года Регина Тодоренко отправилась вместе с программой в "кругосветное" путешествие, которое длилось 8 месяцев. В конце 2016-го Регина вместе с Лесей Никитюк согласилась на съемки 13-го сезона "Орла и решка" в "самые райские и адские места мира." В ноябре 2017-го звезда покинула проект почти на три года. Возвращение состоялось в 2020-м – новым соведущим стал Тимур Родригез.
Работа Регины часто сопровождается огромным риском. "Нарыдалась я на реке Катунь (самая известная алтайская река, ее название является производной от алтайского слова "кадын", что в переводе значит "хозяйка" – Прим. ред.)", – вздыхает Тодоренко.
Сообщила она и подробности несчастья. "Во время сплава наш рафт перевернулся при прохождении порога, – шокировала 31-летняя Регина. – Я давно перестала чего либо бояться. За много лет путешествий у меня выработался иммунитет к словам "не могу" и "не хочу". Ведь от меня зависит сложится сюжет или нет, увидит аудитория интересное путешествие или нет".
"Каждый раз я рискую, честно скажу, рискую много, иногда неоправданно. Поэтому мой страх давно утерян где-то в Гондурасе или Колумбии, – пояснила ведущая. – Но на Алтае я начала чувствовать совсем по-другому. Не просто так эти земли называют священным!"
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