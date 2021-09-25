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Шоу-бизнес
"Что это за животное?": публика забросала льдом участника группы "Иванушки International"

"Что это за животное?": публика забросала льдом участника группы "Иванушки International"

Певец Кирилл Туриченко не сразу понравился публике.
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В 2013 году Кирилл Туриченко стал новым участником группы "Иванушки International" вместо Олега Яковлева. Молодому певцу потребовались годы, чтобы завоевать любовь публики. Сегодня музыкальные эксперты пророчат солистку легендарной группы блестящую сольную карьеру.

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Но сначала поклонники "Иванушек" не приняли Туриченко. В ютуб-шоу Стаса Ярушина певец рассказал, что на одном из первых концертов публика кидала в него лед. "Что это за животное?", – процитировал поклонников группы Кирилл. В беседе с актером Туриченко отметил, что не сильно расстраивался по этому поводу.

Также певец в интервью вспомнил знакомство с солистами "Иванушек" Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым. По словам Туриченко, он впервые встретился со знаменитыми артистами в одесском клубе и спел с ними в караоке песню "Снегири".

Спустя несколько месяцев молодому певцу позвонил Григорьев-Апполонов и спросил: "Ты не толстый?". После чего рыжий из "Иванушек" пригласил его в студию звукозаписи. Туриченко признался, что тогда не подозревал о совместной работе с участниками группы, а надеялся на сольный проект.

Напомним, в этом году Кирилл Туриченко принимал участие во втором сезоне нашумевшего шоу "Маска". Певец выступал в костюме носорога. Он покинул проект перед самым финалом, но успел завоевать внимание и любовь многомиллионной аудитории.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2021, 13:12 Источник: YouTube-канал 'Стас Ярушин' ✓ Надежный источник

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