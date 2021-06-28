"Мерзкое испытание": курицы нагадили на лицо участнику "Иванушек"

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал о том, что его ждало в шоу "Фактор страха" на НТВ. Некоторые моменты шокировали певца.

Артист признался, что любит экстрим. На программе ему удалось не раз пережить выброс адреналина в кровь. Съемки проходили при 35-градусной жаре под Тулой.

Кирилл Туриченко поведал, что всегда старается побороть свои страхи. Так, раньше он боялся замкнутого пространства, поскольку однажды застрял в лифте. Позже от фобии удалось избавиться.

Но, даже несмотря на любовь к разным испытаниям, исполнитель был готов не ко всему. Он отметил, что в одном из них ему и другим участникам шоу на лицо и остальное тело нагадили куры. Смельчаков приковали к земле, обмазали медом и обсыпали пшеном. Птицы стали прыгать на несчастных, клевать, царапать их и испражняться.

"Мерзкое испытание", – вспоминает звезда. Были в копилке организаторов и испытания участников насекомыми.

За время участия в проекте Кирилл Туриченко сбросил пару килограммов, чему очень рад. Ведь у него совершенно нет времени на спортзалы из-за плотного рабочего графика в группе "Иванушки International".

Отметим, что участники шоу "Фактор страха" будут также выполнять трудные задания, связанные с огнем, водой и высотой. Проект вернется на экраны осенью после 16-летнего перерыва. В нем участвуют актеры, певцы, ведущие, спортсмены и блогеры.

Кирилл Туриченко также поведал, что на гастролях "Иванушки International" его эксперименты и начинания не отражаются. Напомним, ранее певец поучаствовал в шоу "Маска" на НТВ.

