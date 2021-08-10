"Я умру скоро": Рыжий из "Иванушек" обречен на муки

Андрей Григорьев-Аполлонов пожаловался на упадок сил. Солист группы "Иванушки International" прощается со сценой.

Знаменитый артист Андрей Григорьев-Аполлонов устал от постоянных выступлений. С середины 90-х певец посвящает всего себя выступлениям вопреки тому, что "Иванушки International" давно потеряли первые строчки в музыкальных чартах. Член группы Кирилл Туриченко заявил, что рыжий вокалист готов поставить крест на карьере. Григорьев-Аполлонов периодически прощается со сценой, намереваясь уйти на заслуженный отдых, но коллеги его не отпускают.

"Я умру скоро с такими гастролями, я уже не выдерживаю", — жалуется солист группы "Иванушки International". Как пишет Life, здоровье слишком сильно волнует мужчину, поэтому он не готов тратить последние силы на активную работу, которая стала приносить мучения.

Кирилл Туриченко отметил, что жалобы Андрея Григорьева-Аполлонова усилились в последнее время. Коллега твердит рыжему певцу, что гастролировать придется до тех пор, пока у публики будет спрос. "Ты себе уже не принадлежишь, ты принадлежишь народу", — отвечает он солисту группы "Иванушки International".

Напомним, Андрей Григорьев-Аполлонов показал, чем занимается по утрам. Артист снял на камеру, как нежится в кровати с клубничкой. В постели артист смотрел клип группы "Иванушки International" и ностальгировал по былым временам.