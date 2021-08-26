Шукшина показала принявшую монашеский постриг известную актрису Васильеву

76-летняя актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Звезда экрана приняла постриг. Новостями о знаменитости поделилась артистка Мария Шукшина.
В личном телеграм-канале Шукшина искренне поздравила Васильеву с особым для верующего человека событием и показала фото коллеги по цеху в облачении монахини. Мария сообщила также, что наследник 76-летней актрисы, Василий, является священником. Он служит в храме, что расположен в Нововаганьковском переулке в Москве.
Екатерина Васильева ушла из актерства еще в начале 90-х. Тогда знаменитость стала послушницей в одном из провинциальных монастырей. В 1996 году артистка вернулась к работе, но идею посвятить себя Богу не оставила.
Екатерина Васильева дала три обета перед постригом: целомудрия, нестяжания и послушания. Актриса теперь не может вступать даже в законный брак и обладать имуществом, за исключением личных вещей. Кроме того, принимая постриг Васильева полностью отдала свою волю Церкви и с этих пор будет во всем слушаться вышестоящих по иерархии священнослужителей.
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