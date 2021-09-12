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Шоу-бизнес
"Без этого просто пропадем": Шукшина предупредила россиян об опасности

"Без этого просто пропадем": Шукшина предупредила россиян об опасности

Мария Шукшина обратилась к соотечественникам, подняв очень важную тему.
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Артистка убеждена, что основная проблема, которая стоит перед нашей страной, это не внешние недруги, не экономические трудности, не вирусы, а отсутствие духовности. Мария Шукшина заявила, что "без этого просто пропадем как нация, как народ, как государство".

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Она привела в пример Китай, где власти недавно призвали убрать с экранов женоподобных мужчин. В своем телеграм-канале телеведущая заявила, что китайцы в этом отношении молодцы.

При этом она добавила, что только нравственности будет мало, еще необходима духовность. Отметим, что к китайской инициативе положительно отнеслась и коллега Марии Шукшиной Ольга Будина. Она давно высказывается против навязывания России западных ценностей.

Напомним, у 54-летней Марии Шукшиной четверо детей. Старшие наследники уже подарили актрисе внуков.

Первенцу знаменитости Анне Трегубенко 33 года. Девушка была замужем за однокурсником, но ее семейная жизнь не сложилась. Теперь одна воспитывает шестилетнего сына Вячеслава. Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин несколько лет назад стал отцом.

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Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 06:33 Источник: Телеграм-канал Марии Шукшиной • Требует проверки
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