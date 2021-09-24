Обиженный Садальский плюнул в лицо коварному Михалкову: Мне смешно

Станислав Юрьевич признался, что не хотел поднимать эту тему, так как она является достаточно щепетильной. Он отметил, что все коллеги, которые утверждают, что просто так получили почетный "титул" – обманывают, так как для этого нужно обратиться в четыре организации и собрать невероятное количество документов. Артист признался, что сперва даже не думал начинать работать в этом направлении, ему вовсе не хотелось.
По словам Станислава Садальского, за несколько месяцев до юбилея ему позвонили из Гильдии киноактеров. Актеру сообщили, что необходимо подготовить документы, и он послушал сотрудников. Однако дальше ситуация развернулась крайне неожиданно. Артист убежден: в том, что ему не дали звание виноват один крайне известный человек.
Актер подчеркнул, что знает: до Министерства культуры его документы так и не дошли, а потому к ним у него нет вопросов. "Михалков сказал выбросить", – внезапно сказал Станислав Юрьевич. По его данным, с такой же проблемой столкнулся и Владимир Конкин, которому также исполнилось 70 лет в августе. Якобы и здесь не обошлось без вмешательства знаменитого режиссера.
На Никиту Сергевича Станислав Садальский не злится. Он признался, что ему совсем не грустно от сложившейся ситуации. "Мне смешно!" – сказал он. Актер посмеялся и предложил выход из ситуации. По его мнению, стоит отдать и его звание, и звание коллеги самому Михалкову. "Трижды народный артист!" – иронично указал он.
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