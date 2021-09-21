Внезапно появившуюся Порошину заподозрили в беременности: Живот видно

Так, последний снимок актриса выложила 10 сентября. После этого поклонники уже успели потерять кумира и интересовались, все ли у нее в порядке. К счастью, сегодня знаменитость опубликовала уютное фото. На кадре она завернулась в теплый вязаный кардиган. Звезда отечественного кино выглядит просто прекрасно и широко улыбается.
Под фото Мария Порошина опубликовала стихотворение своей старшей дочери, Полины Куценко. "После лета будет осень", – начинается оно и повествует о философии смены времен года и том, как это влияет на жизнь людей. Судя по всему, родительница высоко оценивает строки дочери.
Публика поддержала молодую актрису. Подписчики отметили, что девушка крайне тонко чувствует ситуацию и хорошо излагает ее на бумаге. "Как умно", "Она просто умница", "Видно, как мама любит дочь", "Вы просто красавица, а слова чудо", "Красивые строки, в душу", "Нет слов, одни восхищения", – написали они.
Другие же в этот момент были заняты совсем другими мыслями. Им показалось, что за широкими костюмом скрывается большая тайна. "Живот видно. Беременны?" – поинтересовались они. Сама Мария Порошина слухи о своей личной жизни не комментирует. Известно лишь то, что недавно у нее на пальце заметили обручальное кольцо, ничего отрицать знаменитость не стала. Она много раз говорила о том, что была бы не против завести еще одного ребенка.
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