Внезапно появившуюся Порошину заподозрили в беременности: Живот видно

Мария Порошина ведет свой личный блог совсем не так активно, как ее звездные коллеги. Каждая фотография знаменитости вызывает настоящий ажиотаж.

Так, последний снимок актриса выложила 10 сентября. После этого поклонники уже успели потерять кумира и интересовались, все ли у нее в порядке. К счастью, сегодня знаменитость опубликовала уютное фото. На кадре она завернулась в теплый вязаный кардиган. Звезда отечественного кино выглядит просто прекрасно и широко улыбается.

Под фото Мария Порошина опубликовала стихотворение своей старшей дочери, Полины Куценко. "После лета будет осень", – начинается оно и повествует о философии смены времен года и том, как это влияет на жизнь людей. Судя по всему, родительница высоко оценивает строки дочери.

Публика поддержала молодую актрису. Подписчики отметили, что девушка крайне тонко чувствует ситуацию и хорошо излагает ее на бумаге. "Как умно", "Она просто умница", "Видно, как мама любит дочь", "Вы просто красавица, а слова чудо", "Красивые строки, в душу", "Нет слов, одни восхищения", – написали они.

Другие же в этот момент были заняты совсем другими мыслями. Им показалось, что за широкими костюмом скрывается большая тайна. "Живот видно. Беременны?" – поинтересовались они. Сама Мария Порошина слухи о своей личной жизни не комментирует. Известно лишь то, что недавно у нее на пальце заметили обручальное кольцо, ничего отрицать знаменитость не стала. Она много раз говорила о том, что была бы не против завести еще одного ребенка.

