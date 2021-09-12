"Жесткий удар": Королева откровенно о потере ребенка

Недавно Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко стали гостями программы "Секрет на миллион". В этом шоу звезды должны отвечать на каверзные вопросы телеведущей Леры Кудрявцевой. Тот, кто сможет раскрыть свою страшную тайну и ответить на последний вопрос, получит миллион рублей.
Звездная пара смело рассказывала о секретах личной жизни и о тяжелом периоде в их семье. Напомним, что пару лет назад мужа певицы поймали на изменах. Многие поклонники были уверенны, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса распадется.
Несмотря на все сложности, Королева и Глушко сумели сохранить семью. Недавно они отметили годовщину свадьбы, где порадовали многих присутствующих совместным исполнением нескольких композиций.
На шоу исполнительница хита "Маленькая страна" рассказала о горе, которое случилось в ее семье. Оказалось, что не так давно у артистки случился выкидыш. На протяжении шести лет она пыталась забеременеть.
Первую беременность оказалась "замершей", а во время второй у певицы случился выкидыш. Причиной тому стал возраст и стресс.
"Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало", – искренне рассказала Наташа Королева.
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