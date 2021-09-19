Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов

Наташа Королева сумела заработать на внебрачной дочери. Как оказалось, артистка получила в подарок от отца девочки 50 биткоинов, что по сегодняшнему курсу равно 175 миллионов рублей.
Напомним, ранее стало известно, что у певицы Наташи Королевой в Сан-Франциско подрастает двухлетняя дочь. Муж вокалистки, Сергей Глушко, не является отцом малышки.
Артистка отдала свою яйцеклетку бездетному другу, который много лет живет в Америке. "У него нестандартные отношения, обычным способом родить ребенка он не мог", – рассказала Наташа Королева в эфире программы "Секрет на миллион". Малышку выносила суррогатная мать.
По документам девочка не является дочерью Королевой. В свидетельстве о рождении ребенка указан только папа.
Наташа периодически навещает девочку в США. Артистка даже показала несколько фото с малышкой. По словам знаменитости, ее крошка “курносая и голубоглазая”.
Как писали "Дни.ру", несколько лет назад Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко проходили ЭКО – супруги мечтали о втором ребенке. Оплодотворение было неудачным, но после процедуры у знаменитости остались четыре замороженные яйцеклетки. Одну "законсервированную" гамету Наташа отдала приятелю.
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