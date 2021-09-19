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Шоу-бизнес
Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов

Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов

В Америке у артистки подрастает двухлетняя дочь.
прочитано 1109 раз

Наташа Королева сумела заработать на внебрачной дочери. Как оказалось, артистка получила в подарок от отца девочки 50 биткоинов, что по сегодняшнему курсу равно 175 миллионов рублей.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Напомним, ранее стало известно, что у певицы Наташи Королевой в Сан-Франциско подрастает двухлетняя дочь. Муж вокалистки, Сергей Глушко, не является отцом малышки.

Артистка отдала свою яйцеклетку бездетному другу, который много лет живет в Америке. "У него нестандартные отношения, обычным способом родить ребенка он не мог", – рассказала Наташа Королева в эфире программы "Секрет на миллион". Малышку выносила суррогатная мать.

По документам девочка не является дочерью Королевой. В свидетельстве о рождении ребенка указан только папа.

Наташа периодически навещает девочку в США. Артистка даже показала несколько фото с малышкой. По словам знаменитости, ее крошка “курносая и голубоглазая”.

Как писали "Дни.ру", несколько лет назад Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко проходили ЭКО – супруги мечтали о втором ребенке. Оплодотворение было неудачным, но после процедуры у знаменитости остались четыре замороженные яйцеклетки. Одну "законсервированную" гамету Наташа отдала приятелю.

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Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 сентября 2021, 14:04 Источник: "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость859215
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Старая стала, а муж, видать, сделал пластику на лице. Не естественное лицо. Зато мама Люда вся искрится.
1

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