"Россия – это монастырь в планетарном масштабе": Васильева сделала неожиданное заявление после ухода от мирской суеты

Сейчас звезда театра и кино живет в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре в Зосимовой пустыни недалеко от Наро-Фоминска. Она называет себя теперь матушкой Василисой.
Екатерина Васильева в ютуб-шоу своего сына протоирея Дмитрия Рощина заявила, что, если бы стала президентом, то сделала бы православие государственной религией. По ее мнению, "Россия — это монастырь в планетарном масштабе".
Напомним, в актерском багаже Екатерины Васильевой более чем 200 фильмов. Зрители запомнили ее по ряду блестящих ролей. Среди самых известных – "Обыкновенное чудо", "Бумбараш", "Чародеи", "Экипаж" и другие.
Как писали "Дни.ру", в шоу Екатерина Васильева также обсудила с наследником облик настоящего русского человека. Актриса привела в пример режиссера Олега Ефремова.
Отметим, что в 90-е артистка завершила карьеру, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Но на рубеже 2000-х вернулась в профессию. Однако идея служения вере ее не оставила. И вот недавно Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.
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