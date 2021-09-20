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Шоу-бизнес
"Россия – это монастырь в планетарном масштабе": Васильева сделала неожиданное заявление после ухода от мирской суеты

"Россия – это монастырь в планетарном масштабе": Васильева сделала неожиданное заявление после ухода от мирской суеты

Екатерина Васильева подняла важную тему. Артистка, недавно ставшая монахиней, высказалась о духовности нашего народа.
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Сейчас звезда театра и кино живет в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре в Зосимовой пустыни недалеко от Наро-Фоминска. Она называет себя теперь матушкой Василисой.

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Екатерина Васильева в ютуб-шоу своего сына протоирея Дмитрия Рощина заявила, что, если бы стала президентом, то сделала бы православие государственной религией. По ее мнению, "Россия — это монастырь в планетарном масштабе".

Напомним, в актерском багаже Екатерины Васильевой более чем 200 фильмов. Зрители запомнили ее по ряду блестящих ролей. Среди самых известных – "Обыкновенное чудо", "Бумбараш", "Чародеи", "Экипаж" и другие.

Как писали "Дни.ру", в шоу Екатерина Васильева также обсудила с наследником облик настоящего русского человека. Актриса привела в пример режиссера Олега Ефремова.

Отметим, что в 90-е артистка завершила карьеру, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Но на рубеже 2000-х вернулась в профессию. Однако идея служения вере ее не оставила. И вот недавно Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 09:57 Источник: 153 ГОРЫ ✓ Надежный источник
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