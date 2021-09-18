"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова

Сын Екатерины Васильевой высказался об облике русского человека.

Дмитрий Рощин служит протоиреем уже много лет. Недавно он принял участие в шоу на TouTube-канале "153 ГОРЫ". Он обсудил со своей матерью Екатериной Васильевой облик настоящего русского человека. Артистка привела в пример режиссера Олега Ефремова.

Дмитрий же кинул камень в огород деятеля кино, вспомнив о его пагубной привычке. "Настоящий русский человек. Пьянь", – отметил священнослужитель. Однако тут же попросил у Олега Николаевича прощение.

Напомним, в этом году народная артистка Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Теперь она живет в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре, в который решила уйти по собственному желанию. Сын очень поддержал решение матери отдаться вере.

Это уже вторая Попытка Васильевой посвятить жизнь служению Богу. В 90-е артистка закончила карьеру, чтобы уйти в монастырь. Однако на рубеже 2000-х вернулась в профессию, но идея служения вере прочно засела в ее голове. На 75 году жизни Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.