Изнурительная работа и дискомфорт: что ждет принявшую монашеский постриг народную артистку

76-летняя актриса Екатерина Васильева приняла постриг и стала монахиней.



Новым домом знаменитой актрисы станет Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь – звезда сама выбрала себе обитель, в которой она будет послушницей. Миряне плохо представляют, какова жизнь монахинь и с чем именно теперь придется столкнуться Екатерине Васильевой, поэтому иерей Николай Савченко дал некоторые пояснения.

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Священнослужитель признал, что в отдаленных монастырях послушницам приходится заниматься изнурительным трудом: сельскохозяйственными работами, строительством и другой тяжелой работой. Однако Васильева попадет в обитель несколько другого рода – это почти столичный монастырь, который расположен в непосредственной близости от мегаполиса, на территории Новой Москвы. Троице-Одигитриевский монастырь хорошо обустроен, хоть и воздвигнут еще в XIX веке. Бывшей актрисе, скорее всего, не придется заниматься грубой работой, поэтому она не должна почувствовать сильного дискомфорта – об этом сообщил 5-tv.ru.

К тому же, в прошлом Екатерина Васильева уже какое-то время была послушницей в одном из провинциальных монастырей, а значит вполне представляла, что ее ждет. Тогда женщина спустя какое-то время все же решила вернуться к актерской работе. Теперь же она приняла обеты целомудрия, нестяжания и послушания и решила окончательно посвятить свою жизнь Богу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Мария Шукшина поздравила Екатерину Васильеву с принятием пострига.