Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой

Видео, в котором Анастасия Волочкова трогает за половой орган Никиту Джигурду, разлетелось по Сети. Жена скандального актера прокомментировала произошедшее.

Балерина давно дружит с шоуменом уже давно. Анастасия пришла поддержать Никиту на бою, она же и подготавливала его к поединку. Когда артист надел защиту на половой орган, Волочкова недвусмысленно ухватилась за нее. Видео появилось в блоге "королевы шпагата".

Жена Джигурды Марина Анисина не смогла присутствовать на бою, поэтому отправила подругу. Как утверждает Марина, это она разрешила мужу и Анастасии эпатировать публику "сексуальными утехами" на камеру. Анисина выложила пост, чтобы успокоить фанатов, которые уже сосватали Джигурду и Волочкову. "Спасибо Насте в роли секунданта за поддержку моего любимого мужчины (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Марина.

Подписчики не были согласны с мнением Анисиной. Они назвали поведение ее мужа и подруги "дном". "Когда никаких талантов нет и показать нечего, показывают вот это! Очень все дешево", "Ох и это наша культура", "Зачем эту бредятину выставлять?", "Волочкова совсем стыд потеряла", – негодуют комментаторы.

Ранее Никита Джигурда поделился, что его дочь сломала руку, но продолжала участвовать в соревнованиях. Место перелома не опухло и не покраснело, не появилось никаких признаков, поэтому девочка продолжила играть в теннис. Только через неделю мама уговорила наследницу сделать рентген, который показал перелом. "Мои гены берут свое!", – похвастался Джигурда силой духа дочери.