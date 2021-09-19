Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Воскресенье
19 сентября
Лента новостей
15:35
Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой
14:58
Пугачева и Галкин не захотели видеть детей Киркорова на торжестве двойняшек
14:53
Родные вешаются: Садальский облил грязью пожилых людей
14:50
"Рот не разевай": назвавшего столицу Литвы белорусской землей Лукашенко освистали
14:34
Сердючка целый год скрывала смерть матери
14:04
Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов
14:00
Пугачева прилюдно кинула камень в Аниту Цой: Было стыдно
13:25
Дмитрию Колдуну сожгло лицо промышленным растворителем
13:05
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
12:48
В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:40
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
12:39
Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке
12:06
Сын Плющенко получил страшную травму
11:53
"Архип, забери папу": у Глушко случился припадок после признания Королевой о дочке от другого
11:44
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной
11:42
Харламов и Ковальчук впервые показали чувства на публике
11:31
Жителей Европейской части России призвали готовиться к сильным морозам
11:27
Сдала пять яйцеклеток: Королева раскрыла подробности появления внебрачной дочери
11:00
"Богачи с жиру бесятся": дети Пугачевой с шиком отметили день Рождения
10:44
"Папа моей дочки не Сережа": Королева два года скрывала второго ребенка
10:38
Машину перевернуло: Кай Метов попал в жуткое ДТП в Белоруссии
10:05
Повышение пенсий с 1 октября: кто получит надбавку
08:32
Все ради выгоды: заявившего о тяжелой болезни Преснякова крепко приложили
04:28
Жесткая конкуренция: названа причина разборок Кабаевой и Утяшевой
00:26
Михайлово Чудо: что нельзя делать 19 сентября
21:08
Дети ошарашили Пугачеву и Галкина в день рождения
19:01
Не может быть: ученых шокировало состояние 88-летней Зинаиды Кириенко
18:04
Лукашенко назвал некоторые территории Польши и Литвы белорусскими землями
18:04
Горбачева впервые показала фото с тайной свадьбы
17:51
Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ
16:56
"Не надо скулить и обижаться!": на Украине призвали смириться с "Северным потоком -2"
15:49
Пугачева проигнорировала важное событие в жизни Преснякова
15:21
Водонаева плюнула в популярного певца после вручения премии: Все решают связи
14:45
Волочкова стала причиной развода Солнцева с престарелой женой
14:19
Бочкарева готовится к появлению ребенка
14:00
"Так и не узнала про мою любовь": вскрылась интимная история Сухорукова и Дорониной
13:32
Россия в интеграции с Белоруссией сделала ставку на медленное удушение – эксперт Слюнькин
13:23
Изможденная Рудковская взвыла после отъезда из России
13:19
Мешки с жиром: Воля жестко унизил разведенную Асмус со сцены
12:59
Известная спортсменка отреагировала на заявление о своей связи с женатым Богомоловым
12:46
Журналист Колесников: Лукашенко расцвел на саммите ОДКБ в отсутствие Путина
12:09
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
12:00
Украинский дипломат о восхищающихся Путиным европейцах: Ничего не понимают
11:30
Басков не смог пройти мимо ширинки Билана
11:18
Россияне молятся за здоровье заявившего о болезни Фадеева
11:10
Чудом выжившая МакSим прилюдно оголилась
10:50
Выздоровевшая Заворотнюк появилась в общественном месте
08:05
Куда сходить в Москве: афиша 17 по 26 сентября
06:08
Назван самый главный загрязнитель воздуха среди стран СНГ
04:03
День Захария и Елизаветы: Что нельзя делать 18 сентября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева подложила свинью простому народу: Знакомиться не хочется
Вызывали "скорую": подробности венчания 57-летней Азизы с молодым мужем
"Пьянь": сын Васильевой кинул камень в огород Ефремова
Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной
"У меня началась паника": поездка в метро обернулась для Валюшкиной сущим адом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой

Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой

Видео, в котором Анастасия Волочкова трогает за половой орган Никиту Джигурду, разлетелось по Сети. Жена скандального актера прокомментировала произошедшее.
прочитано 154 раза

Балерина давно дружит с шоуменом уже давно. Анастасия пришла поддержать Никиту на бою, она же и подготавливала его к поединку. Когда артист надел защиту на половой орган, Волочкова недвусмысленно ухватилась за нее. Видео появилось в блоге "королевы шпагата".

ПО ТЕМЕ

Вцепившаяся в интимное место Джигурды Волочкова взбесила народ

С травмированной дочерью Джигурды случилось страшное: Гены берут свое

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Жена Джигурды Марина Анисина не смогла присутствовать на бою, поэтому отправила подругу. Как утверждает Марина, это она разрешила мужу и Анастасии эпатировать публику "сексуальными утехами" на камеру. Анисина выложила пост, чтобы успокоить фанатов, которые уже сосватали Джигурду и Волочкову. "Спасибо Насте в роли секунданта за поддержку моего любимого мужчины (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Марина.

Подписчики не были согласны с мнением Анисиной. Они назвали поведение ее мужа и подруги "дном". "Когда никаких талантов нет и показать нечего, показывают вот это! Очень все дешево", "Ох и это наша культура", "Зачем эту бредятину выставлять?", "Волочкова совсем стыд потеряла", – негодуют комментаторы.

Ранее Никита Джигурда поделился, что его дочь сломала руку, но продолжала участвовать в соревнованиях. Место перелома не опухло и не покраснело, не появилось никаких признаков, поэтому девочка продолжила играть в теннис. Только через неделю мама уговорила наследницу сделать рентген, который показал перелом. "Мои гены берут свое!", – похвастался Джигурда силой духа дочери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
19 сентября 2021, 15:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Спасибо Насте за поддержку: Жена Джигурды одобрила его сексуальные утехи с Волочковой

Реакция потрясла общественность

Шоу-бизнес

Отдавшая яйцеклетку Наташа Королева получила 175 миллионов

У артистки подрастает двухлетняя дочь
Шоу-бизнес

Наташа прав на девочку не имеет: мать Королевой убила новость о внебрачной внучке

Людмила Порывай узнала правду спустя два года

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса
Балашиха и Красногорск стали худшими округами Подмосковья по коронавирусу
Песков сообщил детали о десятках заболевших коронавирусом в окружении Путина

Спорт

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Регионы

Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан
В Новосибирске пенсионерка умерла на избирательном участке от остановки сердца
Под Омском поймали осужденного беглеца
В Подмосковье из-за заморозков объявлен оранжевый уровень погодной опасности
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+