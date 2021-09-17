Еще одна любовница: появилась информация о внебрачной дочери Магомаева

Муслим Магомаев ушел из жизни в 2008 году, но имя великого артиста до сих упоминают в любовных скандалах.

Накануне в студии программы "На самом деле" на Первом канале появилась 62-летняя Ольга Чернявская, которая сообщила о том, что в течение четырех лет она была возлюбленной знаменитого певца. После крайней встречи с Муслимом Магомаевым, состоявшейся еще в 1980-ом году, женщина узнала, что ждет от него ребенка.

Когда предполагаемая любовница по телефону сообщила своему избраннику о своей беременности, тот предложил лишь выслать деньги. Чернявская отказалась от денег и больше не общалась с Магомаевым, решив не ломать ему жизнь. Вскоре женщина встретила другого мужчину, который женился на ней и всегда считал, что рожденная Ольгой дочь его. Недавно этот мужчина умер, и Чернявская решила доказать родство своей дочери с великим артистом.

Биоматериал для ДНК-теста предоставила сестра покойного певца – Татьяна Зайцева. Эксперты провели тест и обнаружили, что женщины не являются родственницами, а это значит, что дочь Чернявской не имеет отношения к Магомаеву.

Напомним, что это далеко не первая история о тайных возлюбленных и внебрачных детях Магомаева. Только в шоу "На самом деле" уже дважды появлялись женщины, пытающиеся доказать, что их наследники, являются внебрачными детьми артиста. Оба раза эта информация также не подтвердилась ДНК-тестом. Единственной дочерью великого артиста является Марина Магомаева, рожденная в первом браке Муслима Магомаева с Офелией Велиевой.

Ранее "Дни.ру" рассказывали историю любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской.