Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Среда
15 сентября
Лента новостей
13:34
Ефремов за решеткой шокировал словами о смерти Волчек
12:55
Отказавшаяся рожать Вайкуле забрала себе послушного малыша: Нет переживаний
12:52
Взбешенный Садальский избил отказавшую ему в замужестве звезду "Склифосовского"
12:40
Алкоголик Ефремов сильно сдал в тюрьме: Несладко приходится
12:11
Это моя большая боль: звезда "Склифосовского" раскрыла причину бездетности
12:03
Кудрявцева содрогнулась от признания чудом выжившей МакSим
12:00
Хулиган прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту
11:40
Народ бросился спасать побитую Загитову: Такого не заслуживает!
11:29
Куликова прямо заявила о своем недовольстве: Бесконечные драмы и разводы
11:25
Вскрылись причины разборок принца Гарри и Меган Маркл с Елизаветой II
11:04
В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена
10:54
Лукашенко раскритиковал российских звезд за трусливость
10:50
В деле напавшего на полицейского актера сериала "След" поставлена точка
10:40
Собчак о МакSим после комы: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
10:34
Бритни Спирс таинственно исчезла после новости о помолвке
09:58
Удовлетворенного Киркорова сняли в обнимку со знойным грузином
09:57
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о военной угрозе со стороны Белоруссии
09:45
Россиян предупредили об уловках мошенников в "Телеграме"
09:41
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
09:18
"Мы в недоумении": на могиле Рязанова происходят мистические вещи
08:56
На Украине предложили изолировать Россию от Донбасса с помощью НАТО
08:45
Тяжелобольной сын Орбакайте решился на неожиданный шаг: Неужели?
08:40
"С болью смотрю на себя!": Желязняк о доле безработного мужа, ипотеке и огорчившем поступке сына
08:38
Импорт тунца в Россию сократился почти на треть
08:38
"Еле ходит": стало известно о состоянии Пугачевой
08:03
"Дележки имущества не было": бывшая солистка "Стрелок" Беретта сообщила о разводе
07:56
"Это неприлично!": почему Ирина Лачина скрывала родство со Светланой Тома
06:01
День священномученика Маманта: что нельзя делать 15 сентября
04:11
Второй Сталин: Молодящийся Петросян отрастил пышные усы
02:15
К чему снится ежик
23:59
Странный наряд и волосатые подмышки: дочь Мадонны вызвала оторопь
21:50
Политолог Карбалевич объяснил долгие переговоры Путина и Лукашенко: обсуждали проект Конституции Белоруссии
21:39
Все измазано кровью: Вскрылись детали жуткой смерти известного шамана
19:46
В России разработали уникальное лекарство от болезни Альцгеймера
19:30
"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа
19:21
Врачи назвали признак приближающихся проблем с сердцем
19:02
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
18:46
С Жириновского сползли штаны прямо перед камерами
18:46
Путин заявил о близости с зараженными COVID-19 коллегами
18:18
Россиянам рассказали о возможности тратить маткапитал на общежитие и ЖКХ
18:03
Измученная Глафира Тарханова сообщила о бессонной ночи
17:41
Диетолог назвала полезные и безопасные для фигуры "осенние" продукты
17:26
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мощных ливнях
17:20
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
17:15
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
17:07
Раскрыт секрет невероятной популярности Бурака Озчивита из сериала "Черная любовь"
16:45
Поработавшая ртом Боня открыла бизнес со ставкой на интим
16:30
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
16:16
"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой
15:56
Живет на полную катушку: безрассудные развлечения Пеговой на курорте попали на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Выступление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Кудрявцева содрогнулась от признания чудом выжившей МакSим

Кудрявцева содрогнулась от признания чудом выжившей МакSим

Лера Кудрявцева не осталась в стороне от исповеди популярной певицы.
прочитано 465 раз

Пару дней назад Ксения Собчак выпустила эксклюзивное интервью с Мариной Абросимовой, пережившей тяжелую болезнь. Певица подробно рассказала журналистке о том, что именно с ней происходило: как она побывала в коме, пережила остановку сердца и чудом вернулась к жизни. Это интервью, как и сама болезнь МакSим, стало очень резонансным – его посмотрели многие поклонники певицы. Присоединилась к зрителям и Лера Кудрявцева.

ПО ТЕМЕ

Вернувшаяся в того света МакSим в подробностях рассказала Собчак о болезни

Собчак о МакSим после комы: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

После просмотра телеведущая поделилась впечатлениями об увиденном и услышанном со своими подписчиками в "Инстаграме".

"Чудеса существуют, есть что– то сильнее нас. Мир энергий он такой," – написала пораженная Кудрявцева.

Судя по всему, история МакSим заставила блондинку содрогнуться. Она отметила, что Марина очень сильная женщина, несмотря на внешнюю хрупкость. Похвалила Кудрявцева и Собчак, отметив, что журналистка – прекрасный интервьюер. Ксения Собчак была польщена этим отзывом и оставила в комментариях благодарность за теплые слова.

Многочисленные подписчики Леры Кудрявцевой под публикацией согласились с тем, что с МакSим произошло настоящее чудо, а также стали делиться собственными историями о случившемся в их жизнях волшебстве.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне ахнули от способностей малолетней дочери Леры Кудрявцевой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 12:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах

Музыкант истощал
Шоу-бизнес

Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский

Ведущая с треском провалилась
Шоу-бизнес

"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой

Она запрыгнула на рэпера
Шоу-бизнес

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России

Стриптизер отдыхает с любимой женщиной

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Кургане полицейских ранили при задержании наркоторговцев
Хулиган прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту
В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена
В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+