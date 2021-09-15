Кудрявцева содрогнулась от признания чудом выжившей МакSим

Лера Кудрявцева не осталась в стороне от исповеди популярной певицы.

Пару дней назад Ксения Собчак выпустила эксклюзивное интервью с Мариной Абросимовой, пережившей тяжелую болезнь. Певица подробно рассказала журналистке о том, что именно с ней происходило: как она побывала в коме, пережила остановку сердца и чудом вернулась к жизни. Это интервью, как и сама болезнь МакSим, стало очень резонансным – его посмотрели многие поклонники певицы. Присоединилась к зрителям и Лера Кудрявцева.

После просмотра телеведущая поделилась впечатлениями об увиденном и услышанном со своими подписчиками в "Инстаграме".

"Чудеса существуют, есть что– то сильнее нас. Мир энергий он такой," – написала пораженная Кудрявцева.



Судя по всему, история МакSим заставила блондинку содрогнуться. Она отметила, что Марина очень сильная женщина, несмотря на внешнюю хрупкость. Похвалила Кудрявцева и Собчак, отметив, что журналистка – прекрасный интервьюер. Ксения Собчак была польщена этим отзывом и оставила в комментариях благодарность за теплые слова.

Многочисленные подписчики Леры Кудрявцевой под публикацией согласились с тем, что с МакSим произошло настоящее чудо, а также стали делиться собственными историями о случившемся в их жизнях волшебстве.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне ахнули от способностей малолетней дочери Леры Кудрявцевой.