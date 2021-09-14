Вопреки обычаю: Машков удивил неожиданным поступком

Худрук Владимир Машков объявил об открытии нового сезона в Московском театре Олега Табакова.

На открытии 36-ого театрального сезона худрук выступил на сцене "Табакерки" и удивил зрителей неожиданным ходом. Вопреки обычаю Владимир Машков не стал разглашать названия будущих премьер, назвав эту информацию внутренней.

Худрук отметил, что в будущем репертуаре театра появятся такие названия, которых до этого не слышал никто. Машков пообещал удивить зрителей приятными сюрпризами. Для этого завеса секретности над афишей пока останется прикрытой.

В новом сезоне "Табакерку" ждут интересные перемены. Например, с артистами теперь будут работать психологи, которые помогут им познать все законы психики, чтобы потом актеры сумели виртуозно их нарушить.

"Так что у нас будет не просто секретный год, а научно-секретный!" – подвел итог Машков.

Кроме того, как сообщили "7 Дней", с этого года в "Табакерке" будет работать художественный совет, в который войдут четверо учеников самого Олега Павловича.

Подводя итоги прошлого года, Владимир Машков рассказал о творческом шоке, который испытали все сотрудники из-за малой наполняемости театра в период пандемии. Худрук признал, что всем артистам было тяжело, но потом они привыкли и продолжили плодотворно творить.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Машков поддержал идею введения QR-кодов в театре ради безопасности зрителей.