"Очень волнительный момент": Машков рассказал о непристойных сценах в кино

Бессменный ведущий ночного шоу пригласил звезду, чтобы обсудить выход долгожданного многосерийного фильма "Налет", второй сезон которого стартовал в апреле этого года. Однако незатейливая беседа переросла в откровенное интервью с одним из самых скрытных актеров.
В криминальной драме Владимир Машков сыграл одну из главных ролей. По иронии судьбы, именно ему пришлось в один из первых дней съемок целоваться с Ильяшенко. Эту информацию рассекретила непосредственная участница интимной сцены. В связи с этим Ургант не удержался и задал весьма личный вопрос Машкову.
Ведущий попросил Владимира Львовича рассказать о самом волнительном поцелуе за всю его карьеру. Так, неожиданно выяснилось, что артист старается избегать подобных ситуаций и очень бережно относиться к партнершам в кадре.
"Я из города Новокузнецка, а там люди стеснительные. Поэтому яркое проявление эмоций, да еще на зрителях – не приветствуется. Для меня это всегда был волнительный момент. В этом смысле нужно помнить о партнерше", – признался актер.
Напомним, что и Лукерья Ильяшенко переживала из-за данной сцены, так как боялась именитого артиста. По словам девушки, Машков помогал ей и эмоционально поддерживал. Она добавила, что Владимир Львович "всегда играет на полную", благодаря этому и рождается нужная атмосфера на съемочной площадке.
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