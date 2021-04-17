"Очень волнительный момент": Машков рассказал о непристойных сценах в кино

57-летний Владимир Машков посетил "Вечернего Урганта" и сделал сенсационное заявление. Всеми известный артист рассказал о волнующих моментах и непростом съемочном процессе.

Бессменный ведущий ночного шоу пригласил звезду, чтобы обсудить выход долгожданного многосерийного фильма "Налет", второй сезон которого стартовал в апреле этого года. Однако незатейливая беседа переросла в откровенное интервью с одним из самых скрытных актеров.

В криминальной драме Владимир Машков сыграл одну из главных ролей. По иронии судьбы, именно ему пришлось в один из первых дней съемок целоваться с Ильяшенко. Эту информацию рассекретила непосредственная участница интимной сцены. В связи с этим Ургант не удержался и задал весьма личный вопрос Машкову.

Ведущий попросил Владимира Львовича рассказать о самом волнительном поцелуе за всю его карьеру. Так, неожиданно выяснилось, что артист старается избегать подобных ситуаций и очень бережно относиться к партнершам в кадре.

"Я из города Новокузнецка, а там люди стеснительные. Поэтому яркое проявление эмоций, да еще на зрителях – не приветствуется. Для меня это всегда был волнительный момент. В этом смысле нужно помнить о партнерше", – признался актер.

Напомним, что и Лукерья Ильяшенко переживала из-за данной сцены, так как боялась именитого артиста. По словам девушки, Машков помогал ей и эмоционально поддерживал. Она добавила, что Владимир Львович "всегда играет на полную", благодаря этому и рождается нужная атмосфера на съемочной площадке.