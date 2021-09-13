Элитный некролог и бесплатный гроб: Как публика наживалась на трагедии МакSим

Несколько месяцев вся страна молилась за певицу МакSим. Однако скептики и недоброжелатели оставались всегда, а людей, мечтающих нажиться на трагедии, оказалось невероятное количество.

К счастью, артистка смогла победить болезнь. Она не только пришла в себя, но и достаточно быстро потребовала отвезти ее домой. Знаменитость мечтала оказаться поближе к дочкам и обнять любимых людей. Сейчас Марина все еще проходит стадию восстановления, но уже живет полноценной жизнью.

Сегодня в Сети появилось первое большое интервью знаменитости после страшных событий. Она рассказала о том, как ощущала себя все это время, а также о том, что происходило вокруг. Ксения Собчак зачитала исполнительнице неоднозначные строки Сергея Шнурова. В стихах артист отмечает: "Все ждут, когда умрет МакSим". Певица прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что были и такие люди, а коллега просто "видит правду так".

Помощники певицы рассказали, что с первого дня на них напали редакторы популярных программ, требующие любую информацию за деньги. Пиар-менеджер знаменитости вспомнила, что в какой-то момент ей позвонили сотрудники одного популярного издания и предложили большую сумму за то, что они первыми выпустят некролог. Также к команде звезды обращались люди, желающие предоставить бесплатный гроб и место на кладбище.

Сама МакSим относится даже к таким ужасающим историям с юмором. Она подчеркнула, что своим выздоровлением "всю погоду порушила стольким людям". Артистка вспомнила, что в какой-то момент ее попросили поблагодарить врачей, оставив автограф на салфетке, а затем попытались продать его на популярной платформе за полмиллиона рублей с пометкой "последний автограф МакSим".

