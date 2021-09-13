"Проходила через сердце, выходила через шею": изувеченное тело МакSим ошарашило россиян

Долгое время вся страна, скрестив пальцы, молилась за здоровье МакSим. Артистка смогла прийти в себя и постепенно возвращается к прежней жизни. Теперь она прервала молчание.

Поклонники до последнего верили в то, что все будет хорошо. Журналисты изучали предсказания самых разных людей, а близкие старались максимально дистанцироваться, чтобы избежать слухов. С каждым днем в Сети появлялось все больше версий происходящего, а директор знаменитость отчаянно пыталась опровергать ложные данные.

В какой-то момент появились слухи о том, что с ИВЛ МакSим перевели на ЭКМО. Пользователи утверждали, что знаменитость была подключена к системе крайне долго, что вызывало серьезные споры в медицинских кругах. Многие врачи утверждали, что таких пациентов якобы невероятно сложно вернуть к жизни после ЭКМО. К счастью, теперь все эти слова не имеют значения. Марина Абросимова поправилась, проходит курс восстановления, и уже несколько недель находится дома со своими родными людьми.

Многие гадали, кто же будет первым журналистом, кому согласится дать интервью певица. Сегодня в Сети появился новый ролик Ксении Собчак. Знаменитость выпустила целую программу с участием артистки и показала, как она выглядит после всего пережитого. Вопреки всем страшным слухам, артистка совсем не изменилась. Она все такая же моложавая и привлекательная. Единственное, что отметили поклонники в комментариях – певица сильно похудела. Однако, учитывая все пережитое, это вовсе не удивительно.

МакSим подтвердила тот факт, что была подключена к ЭКМО. В какой-то момент Ксения Собчак заметила большие шрамы на ее теле и подчеркнула, что только на шее их около четырех. Артистка сообщила, что такое количество рубцов связано с тем, что "трубка проходила через сердце, выходила через шею". Пользователи были шокированы увиденным и активно поддержали кумира в комментариях.

