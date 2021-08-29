Дочь Тарасова и беременной Костенко сразила болезнь

Сегодня в своих социальных сетях Костенко и Тарасов рассказали о дочке Милане. Девочка заболела.

Сегодня модель Анастасия Костенко рассказала в своих социальных сетях, что у ее дочери Маланы ветрянка.

На днях дочка манекенщицы и футболиста Дмитрия Тарасова покрылась сыпью. Родители стали переживать и сразу же вызвали скорую помощь. Дежурный врач, приехав на вызов, сразу же сказал, что ничего страшного не произошло.

Он дал наставления, что нужно делать, чтобы ребенок чувствовал себя лучше. Анастасия и Дмитрий послушно выполняют все наставления врача.

"Ну что ж, нам скрывать нечего, сегодня подтвердили Милашке ветрянку. Я и муж переболели ею в детстве и нам она не страшна", – поделилась своими мыслями жена спортсмена.

Сама девочка ни за что не переживает и чувствует себя прекрасно. Она даже в шутку называет себя Божьей коровкой.

"Не знаю, в кого из нас у нее юмор, у нас это наследственное, тут к гадалке не ходи" – отшутилась брюнетка в социальной сети.

Также девушка рассказала, что сейчас они будут пристально наблюдать за младшей дочкой Евой. Ведь девочка еще не переболела ветрянкой, а сделать это лучше, конечно, в детстве.

Сам отец девочек и глава семейства Дмитрий Тарасов о самочувствии дочки не рассказывает. Он никак не прокомментировал ситуацию.