Елизавета II намерена забрать ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Сып принца Гарри и Меган Маркл отправится к Елизавете II. У прабабушки малыш проведет некоторое время.

Королева Великобритании пригласила своего внука, 10-месячного Арчи, провести время в ее имении в Балморале. Принц Гарри и Меган не стали возражать и отправят его туда на летние каникулы. Для малыша это будет первая поездка в Шотландию, а для Елизаветы II – долгожданное возвращение правнука после разлуки.

В прошлом году Елизавета II расстроилась, когда герцоги Сассекские отказались ехать в Балморал на лето. Тогда поговаривали, что Гарри и Меган пренебрегают королевскими традициями. Но оказалось, что у семейства были неотложные дела, да и маленький Арчи был слишком мал для дальних поездок. В то же время они спокойно возили малыша на юг Франции и на Ибицу.

На летних каникулах в этом году Арчи встретится не только со своей прабабушкой, но и с дедушкой, принцем Чарльзом, а также его супругой Камиллой. Проведет ли время наследник Меган и Гарри со своими кузенами Джоржем, Луи и Шарлоттой, пока неизвестно. Также ожидается, что в имение Елизаветы II прибудут герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Напомним, принц Гарри и Маган Маркл вместе со своим сыном в начале 2020 года покинули Великобританию и уехали в Канаду. Тогда они заявили, что намерены отказаться от королевских титулов и жить самостоятельно. Такое решение было болезненным для Елизаветы II. Она до сих пор не может смириться с этим фактом. Так называемый "мегзит" вступит в силу 1 апреля.