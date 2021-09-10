Солист группы "Непара" смешал с грязью феминисток: Все придумали мужчины

Вопрос равноправия в последнее время особенно остро стоит в мире. Многие известные люди активно высказываются на эту тему. Не остался в стороне и Александр Шоуа.

Солист группы "Непара" появился на "Русском радио" и поговорил с Аллой Довлатовой. В какой-то момент ведущая поинтересовалась, как артист относится к феминизму, а также хочет ли он видеть своих дочерей женщинами независимыми. Неожиданно для многих исполнитель высказался достаточно резко.

Александр Шоуа заявил, что ни о чем подобном для своих наследниц вовсе не мечтает. Он раскритиковал женщин и мужчин, которые отстаивают равноправные отношения и аргументировал позицию. По словам знаменитости. как бы прекрасная половина человечества не старалась, никто якобы не сможет быть независимым от мужчин.

Солист группы "Непара" отметил, что "мир амазонок", который якобы восхищает феминисток, отсутствует. Все дело в том, что, по мнению Шоуа, все то, что сегодня используют женщины, когда-то "придумали мужчины". Музыкант рассказал, что своих дочек он старается воспитывать совсем в другом ключе.

Александр Шоуа сообщил, что его дочери должны получить хорошее образование, а также понимать, что в мире есть и мужчины, о которых зависит многое в мире. Тезисы артиста активно обсуждают в Сети. Многие раскритиковали взгляды звезды и отметили, что он чересчур критичен и консервативен. Другие же поддержали солиста группы "Непара"

