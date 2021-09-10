Потерявшая ребенка Наташа Королева разрыдалась от горя

У певицы и ее мужа Сергея Глушко есть 19-летний сын Архип. Поклонники звездной пары не понимали, почему супруги не обзаведутся еще наследниками.
В шоу "Секрет на миллион" Наташа Королева поведала, что у них должен был родиться ребенок, но произошло несчастье. Артистка со слезами на глазах поведала о перенесенном горе. Она потеряла ребенка шесть лет назад.
Стриптизер и исполнительница очень ждали малыша. Долгое время Наташа Королева не могла забеременеть, несмотря на попытки ЭКО. Но произошло чудо. И вот, на сроке около трех месяцев, случилось горе. Тогда в Сети прогремел жуткий скандал — в одно из СМИ слили интимные фото артистки с супругом.
Звезду затравили. На почве стресса у исполнительницы произошел нервный срыв, который спровоцировал выкидыш. Она призналась, что тогда не хотела жить. Наташа Королева очень тяжело переживала потерю ребенка.
В настоящее время в доме Наташи Королевой и Тарзана живут их сын с женой Мелиссой. Примечательно, что девушка ради супруга перестала зарабатывать стриптизом.
Отметим, что в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко некоторое время назад бушевали страсти. Стриптизер попался на адюльтере. К счастью, паре удалось сохранить семью.
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