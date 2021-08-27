Простившая измену Королева заговорила о предательстве мужа

К счастью, звездной паре удалось сохранить семью. Наташа Королева пережила измену любимого мужчины с гордо поднятой головой.
Артистка призналась, что никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Но именно танцору удалось покорить звезду отечественной эстрады, завоевав ее руку и сердце. У супругов есть сын Архип. Со стороны казалось, что у четы безоблачные отношения, гармония и любовь до гроба.
Однако в 2020 году супруги оказались в эпицентре громкого скандала. Тарзан попался на неверности жене. Его сняли с некой Анастасией Шульженко. Девушка побывала на нескольких телешоу, описав подробности интрижки с мужем Наташи Королевой.
Мудрая исполнительница простила супруга. Она считает, что вся эта история была спланирована заранее. Знаменитость полагает, что сейчас стало "модно" "подставлять" звезд. Говоря об отношениях с избранником, она отдавала себе отчет в том, что сходится с мужчиной специфической профессии.
Наташа Королева отметила, что понимает мужчин. Она объяснила, что они по своей природе охотники. Что касается неверности, то, по словам певицы, измена – это когда человек предает тебя в душе. С этим звезде было бы трудно жить.
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