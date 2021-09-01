Являлась пьяной: Солист "Непары" смешал с грязью беспорядочную партнершу

Солист группы "Непара" Александр Шоуа раскрыл едкие причины разрыва с Викторией Талышинской.

Музыкальный дуэт "Непара" был образован в 2002 году. Тогда вся страна услышала чарующие композиции, исполненные Александром Шоуа и Викторией Талышинской. Артистов не представляли друг без друга, пусть даже название группы говорило об обратном. Тем не менее поп-союз был обречен на распад, ведь в закульсье гармония рушилась и между партнерами назревали конфликты. Александр Шоуа принял решение заняться карьерой самостоятельно и прекратить сотрудничество с оппоненткой.

В неданем интервью певец объяснил, почему группа "Непара" потерпела крах. По его мнению, во всем была виновата Виктория Талышинская, поскольку она не соблюдала порядок и выполняла работу без должной отвественности. "Когда ты призываешь к порядку человека, который на твой скромный взгляд мало отдает этому времени — обидно. Понимаете, призываешь к порядку — прийти вовремя на репетицию, прийти хотя бы на репетицию, не опоздать на концерт, прийти трезвой на концерт. Я просто устал это держать в себе, я не могу", — отметил Александр Шоуа.

Мужчина заявил, что ему надоело контролировать поведение партнерши, он устал от постоянного нарушения элементарных правил, поэтому отправился в свободное плавание. Сейчас группа "Непара" продолжает существовать, но уже в другом составе. Александр Шоуа принял в коллектив новых коллег.