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Шоу-бизнес
Волочкова официально трудоустроилась

Волочкова официально трудоустроилась

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова больше не бывшая. Она доказала через суд, что ее уволили незаконно.
прочитано 175 раз

Недавно Анастасия Волочкова возобновила войну с Большим театром и подала в суд. Она хотела доказать, что ее отстранили от работы не по закону. Да еще и оставили без заслуженной пенсии. Много лет назад ее отправили в отпуск за свой счет и так не приняли обратно.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Прокуратура провела проверку. Правда оказалась на стороне балерины и ее правозащитника. Волочкова и ее защита смогли доказать, что танцовщица до сих пор работает в Большом на должности артиста балета, ведущего мастера сцены. Документы звезда уже получила на руки и похвасталась ими в своем "Инстаграм".

Также документе сказано, что последние десять лет Волочковой предоставляли многочисленные отпуска за свой счет. При этом с соответствующим приказом балерину не ознакомили, что является нарушением со стороны театра. Это означает, что с 2014 года балерина ни добровольно, ни по документам в отпуск не уходила. Выходит, что сейчас Волочкова официально трудоустроена.

Первое заседание суда назначено на 8 сентября. Анастасия Волочкова намерена взыскать с Большого театра невыплаченные ей за много лет деньги. По словам балерины, она должна была получать по 369 тысяч рублей в месяц.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 19:20 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

эля
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ну, теперь,от женихов у наськи отбоя не будет,все знают её доверчивость,читай глупость,раздавать свои деньги всем нуждающимся женихам..сейчас только и плачется,как её все нагрели,а она же всем верит,всем помочь хочет,а помощь от неё нужна всем только денежная.
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