Волочкова официально трудоустроилась

Недавно Анастасия Волочкова возобновила войну с Большим театром и подала в суд. Она хотела доказать, что ее отстранили от работы не по закону. Да еще и оставили без заслуженной пенсии. Много лет назад ее отправили в отпуск за свой счет и так не приняли обратно.
Прокуратура провела проверку. Правда оказалась на стороне балерины и ее правозащитника. Волочкова и ее защита смогли доказать, что танцовщица до сих пор работает в Большом на должности артиста балета, ведущего мастера сцены. Документы звезда уже получила на руки и похвасталась ими в своем "Инстаграм".
Также документе сказано, что последние десять лет Волочковой предоставляли многочисленные отпуска за свой счет. При этом с соответствующим приказом балерину не ознакомили, что является нарушением со стороны театра. Это означает, что с 2014 года балерина ни добровольно, ни по документам в отпуск не уходила. Выходит, что сейчас Волочкова официально трудоустроена.
Первое заседание суда назначено на 8 сентября. Анастасия Волочкова намерена взыскать с Большого театра невыплаченные ей за много лет деньги. По словам балерины, она должна была получать по 369 тысяч рублей в месяц.
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