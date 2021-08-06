"Наконец-то!": россияне пришли в экстаз от одевшейся Волочковой

В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала снимок на фоне морской глади. До этого она размещала в соцсети кадры, в основном, рядом с бассейной на греческом курорте.
Анастасия Волочкова на новом фото позирует в жемчужно-белом длинном струящемся платье, красиво подчеркивающем ее стройную фигуру. Свой романтичный образ танцовщица дополнила широкополой черной шляпой и солнцезащитными очками.
"Взгляд в будущее. В моей жизни всегда так. Когда закрывается одна дверь, то незамедлительно открывается новая и более яркая", – написала знаменитость. Анастасия Волочкова отметила, что важно закрывать старые двери на замок, а ключи выбрасывать в море. Также "королева шпагата" намекнула, что в ее жизни грядут перемены на личном фронте.
Заинтригованные фолловеры пришли в экстаз, увидев звезду в столь нежном образе. "Побольше таких красивых фото в красивой одежде", "Красота!", "Шикарный образ, неотразима", "Очень красиво, наконец-то!", "Впервые в приличном платье", – рассыпались в комплиментах подписчики.
Примечательно, что в этот раз негативных комментариев к снимку знаменитости практически не было. В основном пользователи соцсети критикуют выставляемые в "Инстаграм" фото Анастасии Волочковой за излишнюю откровенность. Кроме того, многие пишут о том, что им набил оскомину знаменитый шпагат примы балета, который она частенько демонстрирует в различных локациях.
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